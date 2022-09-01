Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании

В понедельник, 5 сентября, объявили результаты выборов на должность лидера Консервативной партии Великобритании. Ее возглавила действующая министр иностранных дел Лиз Трасс.
Об этом сообщает Delo.ua.
За кандидатуру 47-летней Трасс отдали голоса 81 326 членов Консервативной партии. Ее оппонент, 42-летний экс-министр финансов Риши Сунак, набрал 60 399 голосов.
По данным СМИ, Борис Джонсон передаст свои полномочия Лиз Трасс во время приема у королевы Елизаветы II в шотландском замке Балморал во вторник, 6 августа.
Среди предвыборных экономических обещаний Трасс можно отметить:
- Не повышать налоги и отменить запланированное на 2023 год повышение корпоративного налога с 19% до 25%.
- Приостановить «зеленый сбор» – часть счета за электроэнергию, который шел на финансирование социальных и экологических проектов
- Изменить налоги, чтобы гражданам было легче оставаться дома по уходу за детьми и пожилыми людьми.
- Не сокращать государственные расходы, если это не приведет к проблемам в будущем
- Установить к 2026 году расходы на оборону на уровне 2,5% ВВП и довести до 3% к 2030 году.
- Создание новых «зоны с налоговыми и административными льготами» для развития инновационного бизнеса
Также Лиз Трасс заявила, что с каждым российским ударом Британия будет увеличивать помощь Украине.
Отмечается, что Лиз Трасс стала третьей женщиной-премьером Соединенного Королевства после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.
Ранее сообщалось, что Зеленский надеется, что новый премьер Британии поддержит Украину так же, как Борис Джонсон.