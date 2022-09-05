Наличие шенгенской визы не будет гарантировать россиянам въезд в Евросоюз, - Боррель

Наличие шенгенской визы не является для россиян гарантией въезда в страны Евросоюза.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет «Интерфакс-Украина».

- Министры договорились, что государства будут использовать национальные возможности, чтобы держать под контролем поток людей, пересекающих границы. Факт наличия визы не означает право на въезд в страну. Разумеется, это необходимое условие, но даже если визу выдали, может случиться, что вам откажут, - сказал Боррель на межпарламентской конференции по вопросам общей внешней политики и политики безопасности.

Глава европейской дипломатии снова заявил, что страны ЕС «не могут полностью изолировать россиян от Европы».

Напомним, ранее в ЕС договорились о приостановлении действия соглашения с россией об упрощенном визовом режиме.