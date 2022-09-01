Борис Джонсон в своей прощальной речи упомянул Украину, обратился к путину и поддержал свою преемницу Трасс

Во вторник, 6 сентября, Борис Джонсон обратился с последней речью к британскому народу в роли премьер-министра Великобритании возле своего офиса на Даунинг-стрит.

Об этом сообщает НВ.

В своем обращении политик перечислил достижения своего правительства за время его пребывания на посту, а также вспомнил об Украине.

Джонсон поблагодарил министров за эффективное противостояние российскому диктатору Владимиру Путину.

Он добавил, что поставки британского оружия в Украину, за которые он выступал изначально, вполне могли изменить ход войны.

Джонсон затронул тему энергетического кризиса и заявил, что путин не сможет шантажировать британский народ.

«Я знаю, что Лиз Трасс и это консервативное правительство сделают все возможное, чтобы люди прошли через этот кризис. И мы победим. Если Путин думает, что он сможет добиться успеха, шантажируя и запугивая британский народ, то он глубоко заблуждается», — сказал он.

WATCH LIVE: Prime Minister @BorisJohnson makes his final statement from Downing Street. https://t.co/SfCiWbXvUO — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 6, 2022

Говоря о своей дальнейшей карьере, Джонсон отшутился, назвав себя «одной из тех ракет-носителей, которая выполнила свою функцию».

«По поводу скачков в будущих карьерах, позвольте мне сказать, что я сейчас как одна из тех ракет-носителей, которая выполнила свою функцию. Сейчас я плавно войду в атмосферу и незаметно упаду в каком-нибудь отдаленном и малоизвестном уголке Тихого океана», — отметил политик.

Джонсон добавил, что окажет новому правительству «только самую горячую поддержку».

«Сейчас трудное время для экономики, трудное время для семей по всей стране. Я говорю своим коллегам-консерваторам: пора заканчивать с политикой, пришло время поддержать Лиз Трасс», — резюмировал он.

Джонсон закончил свою прощальную речь, выразив благодарность своей семье и избирателям. Он покинул трибуну под громкие аплодисментов сопровождении супруги.

Известно, что через несколько часов Джонсон прибудет на аудиенцию к королеве Елизавете II. Трасс также побывает у нее сразу после Джонсона.

Напомним, как Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании.