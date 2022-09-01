Замазеева сообщила о старте работы Офиса восстановления Николаевщины

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила, что Офис восстановления Николаевщины начинает свою работу и выработку стратегии восстановления.

Об этом она написала в Facebook.

«Первый шаг - разработать дорожную карту и согласовать ее с представителями Королевства Дании. На рабочем совещании с Виталием Кимом и Александром Сенкевичем обсудили первые этапы пошаговой концепции работы Офиса. К работе планируем привлечь представителей по направлениям, от областного совета, ОВА, мэрии и экспертов по разным отраслям», - сообщила Замазеева.

По ее словам, областные и местные власти находятся в постоянном диалоге с коллегами из Дании, и делают все, чтобы сотрудничество было как можно более эффективным.