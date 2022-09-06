Нардепа от «Голоса» Умерова планируют назначить главой Фонда госимущества

Народный депутат Украины от фракции «Голос» Рустем Умеров рассматривается в качестве кандидата на должность главы Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сообщила представитель фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Юлия Палийчук.

По ее словам, кандидатура Умерова была представлена на заседании фракции.

«На заседании фракции «Слуга Народа» представили кандидата на должность главы Фонда государственного имущества Украины. Им стал Рустем Умеров – народный депутат от фракции «Голос», член украинской делегации на переговорах с россией. Рустем Умеров присутствовал на заседании фракции «Слуга Народа», где представил свое видение работы в должности главы Фонда госимущества и ответил на вопросы народных депутатов», - гнаписала Палийчук.

Справка

Рустем Энверович Умеров родился 19 апреля 1982 года. Украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения.

В июле 2019 на внеочередных парламентских выборах в Верховную Раду был избран народным депутатом Украины от политической партии «Голос». До избрания народным депутатом являлся главным исполнительным директором компании ASTEM.

Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Заместитель руководителя Постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

С декабря 2020 года – сопредседатель депутатского объединения «Крымская платформа» в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".

