МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита на ЗАЭС – говорят, что нужно установить безопасную зону вокруг станции

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник, 6 сентября, опубликовало отчет по итогам визита миссии на захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС.

Отчет состоит из 52 страниц.

В выводах МАГАТЭ сказано, что сейчас существует острая необходимость принять временные меры для предотвращения ядерной аварии, в частности, установить безопасную зону вокруг ЗАЭС. Агентство готово начать консультации для срочного создания такой зоны.

В МАГАТЭ также подчеркнули, что это первый случай «военного конфликта» на ядерном объекте и что авария может иметь серьезные последствия как в Украине, так и за ее пределами.

В отчете сказано, что во время визита на ЗАЭС 3 сентября инспекторы миссии стали свидетелями обстрела в районе станции и получили инструкции эвакуироваться, а также лично увидели последствия обстрелов, некоторые из которых — рядом с реакторными зданиями.

Стоит отметить, что президент «Энергоатома» Петр Котин в интервью Reuters высказал мнение, что у миссии МАГАТЭ ограничен мандат на Запорожской АЭС, поэтому она не может требовать от россии деоккупации станции.

- Возникла необычная ситуация. Все эксперты и сам глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси понимают: все, что нужно, это деоккупация станции. Однако они не могут это предложить прямо из-за ограничения мандата, - отметил Котин.

Президент «Энергоатома» отметил, что создание постоянного представительства МАГАТЭ на Запорожской АЭС было правильным шагом, но корень проблемы остается – российские войска продолжают контролировать станцию.