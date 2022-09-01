8 сентября состоится сессия Николаевского городского совета

Николаевский городской голова Александр Сенкевич подписал распоряжение о созыве внеочередной четырнадцатой сессии Николаевского городского совета.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Пленарное заседание состоится 8 сентября в 10:00 в режиме видеоконференции.

Открытый доступ к трансляции будет организован на ютуб-канале и официальном сайте Николаевского городского совета.

В повестке дня, как указано в распоряжении, – земельные и текущие вопросы.

Следует отметить, что это вторая сессия с начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину. Предыдущая состоялась 28 июля в онлайн-режиме. В ходе сессии было принято решение, что на период действия военного положения депутаты Николаевского городского совета могут проводить сессии дистанционно в режиме видеоконференции.