Во Франции поддержали ограничение цен на российский газ в ЕС

Франция выступила за введение предельного уровня цен на поставку газа из россии для всего ЕС.

Об этом говорится в публикации Politico .

Брюссель разрабатывает радикальные меры по снижению цен на энергоносители. Эти шаги будут обсуждаться представителями стран ЕС перед экстренной встречей министров энергетики в пятницу.

Согласно документам, которые получило издание, предложения включают ограничение цен на российский газ, новые ориентиры для установления цен на газ в масштабах всего ЕС и распределение газа нуждающимся странам в случае чрезвычайной ситуации.

«Если комиссия решит ввести предельную цену на закупаемый трубопроводами из россии природный газ, Франция поддержала бы такое мероприятие», - заявил президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Лоуренс Бун, госсекретарь по делам Европы в правительстве Франции, заявила изданию, что необходимо принять меры по ответу на российскую агрессию.

«Как контрнаступление мы, европейцы, должны остановить манипулирование рынком со стороны россии. Это тоже самое, когда вы видите, что цена акций падает после плохих новостей, и вы должны приостановить торги. Франция уже делала эти предложения в прошлом, другие делали и они, вероятно, будут на заседании Совета в пятницу», - сказала Бун.

Она добавила, что опасения вмешательства в рынок неуместны. Ликвидности на газовом рынке все равно нет.

Бун подчеркнула, что любые новые меры должны быть «временными» – они могли бы быть введены «на шесть месяцев» и «возможно, продлены еще на шесть месяцев» .