«Надули»: путин заявил, что Украина якобы не туда экспортирует зерно, куда договаривались

Президент россии владимир путин заявил, что нужно ограничить направления вывоза зерна «зерновым коридором» с территории Украины: он утверждает, что почти все зерно было направлено в ЕС, а не в развивающиеся страны, как предполагалось.

Об этом путин сказал, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, пишут российские СМИ.

– Все вы хорошо знаете, сколько много было сломано копий, сколько говорили по поводу необходимости обеспечить вывоз украинского зерна во что бы то ни стало для поддержки беднейших стран. Мы, конечно, не могли не ответить на это, несмотря на все сложности происходящих вокруг Украины событий, – сказал президент рф.

При этом он утверждает, что россия сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено. По словам российского диктатора, «если исключить Турцию как страну-посредника, то все практически все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны ЕС».

– По Всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и предусматривает помощь наиболее нуждающимся странам, были загружены всего два корабля. Подчеркну, всего два из 87. И на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из 2 миллионов тонн. Это всего 3%, которые направлены в развивающиеся страны, – добавил путин.

– Все это давление, которое оказывалось на нас со стороны наших квазипартнеров и наших геополитических противников – оно было основано на призывах обеспечить интересы беднейших стран, не допустить голода в этих странах. Мы сделали все, чтобы заключить эти договоренности, мы их придерживаемся, обеспечиваем. Выяснилось, что в очередной раз просто, как в народе говорят, грубо кинули, «надули», и не только нас, но и самые бедные страны, под предлогом защиты интереса которых это все делалось, – утверждает президент россии.

– Очевидно, что при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать, к сожалению, что может привести к небывалой гуманитарной катастрофе. И может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направления вывоза зерна и другой продовольствия. Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции Эрдоганом, – резюмировал путин.

Как известно, на 5 сентября в рамках черноморской зерновой инициативы из Украины было экспортировано более 2 миллионов тонн. 4 сентября из портов Большой Одессы вышел самый большой караван из 13 судов.

30 августа было отправлено второе судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН по борьбе с голодом в мире. На борту балкера KARTERIA 37,5 тысячи тонн пшеницы для Йемена, который находится в состоянии гуманитарной катастрофы.