В школьных учебниках Венгрии написали, что в Украине идет гражданская война – в украинском МИДе призвали опровергнуть эту ложь

В школьном учебнике для 8 класса по географии в Венгрии сообщили, что в Украине идет гражданская война, а россия к этому не имеет отношения.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в комментарии «Суспільному».

В Министерстве иностранных дел Украины отметили неприемлемость представления недостоверных и искаженных фактов об Украине.

«МИД Украины известно о ситуации с учебником географии для 8 класса в Венгрии. Вчера украинские дипломаты провели встречу в венгерском внешнеполитическом ведомстве, во время которой отметили неприемлемость представления недостоверных и искаженных фактов об Украине. Требуем скорейшего исправления неправдивой информации», - сообщил Николенко.

На учебник по географии за 8 класс обратил внимание венгерский независимый интернет-портал Telex. Там говорится, что в учебнике изложена информация в «пророссийской манере». Например, венгерские авторы словно лишили Украину суверенитета над крымскими горами, сообщив детям, что Карпаты – единственные горы в Украине, «у подножия которых расположены исторические венгерские города: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст».

Рассказ о новой истории сопровождается следующим текстом и рисунком.

«В многонациональной Украине распределение по территории национальностей очень неравномерное. Большинство – это украинцы по национальности, но на востоке страны значительная доля россиян, а на Крымском полуострове они составляют большинство. Два восточнославянских языка (русский, украинский) очень похожи, а пятая часть населения разговаривает на смешанном русско-украинском языке. Несмотря на это, две этнические группы часто враждуют друг с другом. Их противостояние также спровоцировало вооруженный конфликт за Крымский полуостров, смотрите рисунок», — цитируют текст учебника в издании.

Напомним, все государства-члены ЕС, кроме Венгрии, согласились финансово гарантировать еще 5 млрд евро макрофинансовой помощи в виде долгосрочных кредитов для Украины.