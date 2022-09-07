Главой Фонда госимущества Рада назначила депутата от фракции «Голос» Рустема Умерова

Верховная Рада назначила народного депутата фракции «Голос» Рустема Умерова главой Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сообщил народный депутат фракции «Голос» Ярослав Железняк.

«Парламент назначил нового Председателя Фонда государственных имуществ, нашего коллегу Рустема Умерова», – рассказал он.

За назначение проголосовали 282 нардепа. Против – 0. Из «Слуги народа» за проголосовали 198 парламентариев, из «Европейской солидарности» – двое, «Батьківщина» – один, Платформы «За жизнь и мир» (бывшая ОПЗЖ) – 17, «За майбутнє» – девять, «Голоса» – 13, «Довіра» – 16, «Відновлення України» (бывшая ОПЗЖ) – 14, внефракционных – 12.

Справка:

Рустем Умеров – член украинской делегации на переговорах по россии. Делегат Курултая крымскотатарского народа, советник Лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, а затем его помощником-консультантом.

По данным «Честно», в 2016 году оказал помощь в создании «Фонда Культурного Наследия», с 2014 – соучредитель благотворительного фонда «Эвкаф».

В парламент прошел в 2019 году.