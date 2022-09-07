Страны Прибалтики договорились существенно ограничить въезд россиян с шенгенскими визами

Латвия, Литва и Эстония договорились существенно ограничить въезд россиян, имеющих действующие шенгенские визы.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Страны Балтии достигли договоренности о существенном ограничении (за некоторыми исключениями) пересечения границы гражданами рф, имеющими шенгенские визы ЕС», - написал Ринкевичс.

Он уточнил, что решения будут приниматься национальными правительствами в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно.

Напомним, Еврокомиссия утвердила предложение об остановке упрощенного визового режима с россией.