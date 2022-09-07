Байден и Лиз Трасс обсудили, как будут противодействовать российской агрессии в Украине

Президент США Джо Байден и новый британский премьер Лиз Трасс в ходе телефонного разговора подтвердили готовность углублять сотрудничество между двумя странами, в том числе по противодействию россии в связи с полномасштабным вторжением в Украину, в противодействии Китаю и Ирану.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Белый дом.

«Президент Байден и премьер-министр Трасс обсудили важность продолжения тесного сотрудничества по глобальным вызовам, включая поддержку Украины (...), решение проблем, создаваемых Китаем, предотвращение приобретения Ираном ядерного оружия и обеспечение устойчивых и доступных энергетических ресурсов», – говорится в сообщении.

Стороны подтвердили особые отношения между двумя странами и выразили готовность к дальнейшему углублению этих связей, добавили в Белом доме. Байден поздравил Трасс с вступлением в должность премьер-министра Великобритании.