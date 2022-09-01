Андрющенко заявил, что россияне озвучили новую дату «референдума» на оккупированных территориях

Российские оккупанты хотят провести псевдореферендум на оккупированных территориях Украины в один день - 4 ноября.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Озвучена новая желаемая дата проведения псевдореферендума. Теперь это 4 ноября», - заявил Андрющенко.

Андрющенко добавил, что самая большая организационная проблема россиян - различие между оккупированными Донецкой, Луганской областями и частями Харьковской, Херсонской и Запорожской области.

По его убеждению, это точно не последняя дата, которую озвучивают оккупанты.

«Учитывая жесты доброй воли и отсутствия паники, россиянам стоит думать о референдумах другого рода», - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство жителей оккупированного Мариуполя не собираются участвовать в так называемом «референдуме».