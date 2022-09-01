Главнокомандующий ВСУ рассказал сценарий деоккупации Крыма – но его не считают главной целью

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный описал сценарий, при котором будет возможна деоккупация Крыма. Но для этого понадобятся украинские человеческие ресурсы и западное оружие.

Об этом говорится в материале Залужного и генерал-лейтенанта Михаила Забродского, опубликовавшего « Укринформ ».

Отмечается, что Крым являлся и остается основой для линий коммуникаций на южном стратегическом фланге российской агрессии. Территория полуострова разрешает размещение значительных группировок войск и запасов материальных средств. В Крыму главная база черноморского флота и сеть аэродромов для нанесения авиационных ударов практически на всю глубину территории Украины.

Единственным путем кардинального изменения стратегической ситуации является нанесение ВСУ в течение кампании 2023 года нескольких последовательных, а в идеальном случае – одновременных контрударов.

«При условии, если центром тяготения для России в войне определять контроль над полуостровом Крым, логично предположить планирование на 2023 год операции или серии операций по овладению полуостровом. Такое планирование должно предусматривать прежде всего наличие необходимого комплекта войск. И речь может идти точно не о воинских частях и соединениях ВСУ, которые уже сейчас действуют на 2500 км фронта от Херсона до Ковеля».

«Подготовка наступательной кампании требует создания одной или нескольких оперативных (оперативно-стратегических) группировок в составе от 10 до 20 общевойсковых бригад – в зависимости от замысла и амбиций украинского командования. В складывающейся обстановке указанное может быть сделано исключительно путем замены основных образцов вооружения уже существующих бригад на современные, которые предоставляются партнерами Украины. Отдельно следует выделять необходимость получения от партнеров дополнительного количества ракет и боеприпасов, артиллерийских систем, ракетных комплексов, средств РЭБ и т.д. Все это потребует консолидации усилий всех стран-партнеров Украины, длительного времени и больших денежных расходов», - говорится в статье.

Все напрямую зависит от имеющихся ресурсов. И если с численностью персонала ситуация, вероятно, будет выглядеть достаточно неплохо для ВС Украины, то по поводу тяжелого вооружения и боеприпасов такого сказать никак нельзя.

«Но, в любом случае, при наличии политической воли, заблаговременного и продуманного планирования, с использованием производственной базы и запасов ведущих стран мира, создания и оснащения должным образом такого рода группировки в составе ВСУ абсолютно реальны», - написали Залужный и Забродский. .

Вместе с тем Крым они не считают «центром притяжения России в войне», удар по которому завершит войну. Деоккупация Крыма переведет его в новую стадию. Таким центром тяготения назвали отдаленный характер войны для россиян и безнаказанность, которую они ощущают. Поэтому ударить по такому центру тяготения может дальнобойное оружие, как в случае с аэродромами в Крыму.