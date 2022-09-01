Экс-главу николаевской СБУ Ляха назначили руководителем черниговского управления ведомства

Начальником управления Службы безопасности Украины в Черниговской области назначили Алексея Ляха.

Об этом говорится в указе Президента Украины Владимира Зеленского №623/2022 от 7 сентября.

С должности главы черниговской СБУ уволили Евгения Нетужилова, он проработал во главе управления почти два года, с ноября 2020 года.

Напомним, что Алексей Лях возглавлял николаевскую СБУ с февраля 2017 по август 2018 года.

Ранее, за время работы Алексея Ляха начальником спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в Николаевской области на взятке задержали тогда еще руководителя «Николаеврыбоохраны», депутата Николаевского облсовета Александра Каражея. Также этот отдел задерживал при получении крупной неправомерной выгоды начальника отдела пограничной службы «Николаев» Виктора Сапруна.

Еще отдел «К» УСБУ на взятке задержал тогдашнего вице-губернатора Николая Романчука и замглавы Еланецкой РГА Олега Зайзбурга. Кроме того, сотрудники николаевской СБУ по подозрению в систематическом вымогательстве и получении взяток задержали первого заместителя главы ГУ ГФС в Николаевской области Романа Подгородинского вместе с подельником Александром Никитиным.

Когда Алексей Лях возглавил УСБУ в Николаевской области, сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали начальника Николаевской рыбоохраны Михаила Синицу в его служебном кабинете при получении 20 тысяч гривен. Позже в СБУ сообщили, что задержанный при помощи своих подчиненных систематически собирал «дань» с предпринимателей, занятых рыбным промыслом.

А в июне 2018 года оперативники контрразведки Управления СБУ в Николаевской области прекратили на территории региона деятельность агентурной сети, созданной представителями генштаба вооруженных сил рф.