Пентагон разрабатывает план долгосрочной поддержки Украины, - СМИ

Министерство обороны США готовит детальный анализ и разрабатывает план поддержки украинской армии в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в частности после окончания войны с россией.

Об этом пишет «Бабель» со ссылкой на CNN.

Этот процесс возглавляет глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Он будет опираться на миллиарды долларов военной помощи, которую США предоставили Украине. В настоящее время план находится на ранней стадии.

Анализ проводятся совместно с украинцами. Если план одобрит президент Джо Байден, это приведет к дальнейшим продажам оружия и долгосрочной программе военной подготовки, которые могут продлиться годами. Документ представят Киеву в качестве оценки. В то же время, он будет содержать четкую дорожную карту, как, по мнению США, следует развивать украинскую армию. Первоначальным шагом может стать наработка рекомендаций по оружию и подготовке – они будут зависеть от военной стратегии, одобренной Украиной.

Анализ и планирование американцев основываются на данных, собранных перед текущим контрнаступлением ВСУ в Херсонской области. Также документ будет включать первоначальное рассмотрение потребностей Украины в модернизированных воздушных силах, в частности, истребителях и вертолетах для поддержки высокомобильных наземных сил.

Пентагон создал рабочую группу, оптимизирующую процесс иностранных военных продаж. Эта система может упростить процесс закупки Украиной передового американского оружия. Пентагон также надеется удвоить месячное производство HIMARS до 12 пусковых установок в месяц.