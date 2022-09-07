Зеленский ответил на лживое заявление путина, пытавшегося дискредитировать украинский экспорт продовольствия

Президент Владимир Зеленский ответил на заявление президента России Владимира Путина относительно украинского экспорта продовольствия. Зеленский отверг ложь путина и заверил, что Украина остается гарантом продовольственной безопасности.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

Ранее Путин заявил , что нужно ограничить направления вывоза зерна «зерновым коридором» с территории Украины: он утверждает, что почти все зерно было направлено в ЕС, а не в развивающиеся страны, как предполагалось.

Зеленский рассказал, что 54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объема опять-таки направляется затем в азиатские и африканские страны.

- Сегодня в России прозвучало очередное откровенно лживое заявление, что якобы абсолютное большинство украинского зерна экспортируется именно в европейские страны. Что ж, правдивые слова уже давно в России на официальном уровне не звучат, и это никого не удивляет.

- До конца этого месяца из наших морских портов может быть экспортирован объем не менее 3 миллионов тонн агропродукции. И значительная часть – именно для самых бедных и нудных стран… Возможно, Россию это не устраивает и она не хочет этого замечать. Однако миру именно это нужно. Нужно спасать страны на разных континентах от хаоса, нужно спасать людей от голода.