В беларуси начались военные учения «по освобождению захваченных территорий»

В республике беларусь начались учения «по освобождению захваченных территорий». Армия беларуси должна отработать якобы деоккупацию регионов, авиационную поддержку войска, борьбу с ДРГ и обеспечение соблюдения режима военного положения.

О старте учений сообщила пресс-служба Министерства обороны беларуси в официальном Telegram.

«8 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил — первого заместителя министра обороны начались командно-штабные учения Вооруженных сил республики беларусь. Они продлятся до 14 сентября», — сказано в сообщении.

Учения пройдут на территории полигона «Брестский» и участках Минской и Витебской областей. Основная задача в рамках тренировок — имитация «ведения боевых (специальных) действий по освобождению территории, временно захваченной противником».

Армия рб должна отработать и другие вопросы. Список включает восстановление контроля над государственной границей в зонах ответственности группировок, авиационная поддержка войск, обеспечение режима военного положения и борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника и незаконными вооруженными формированиями.

Ранее сообщалось, что беларусь и рф проведут совместные военные учения, что может угрожать северу Украины.