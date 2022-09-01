Хорватия запретит экспорт газа, повысив напряжение с Венгрией

Хорватия планирует запретить экспорт природного газа местного производства, заявил в среду министр экономики Давор Филиппович - это повысит ставки в и без того напряженных отношениях с соседней Венгрией.

Об этом говорится в публикации Euractiv .

Хорватия и венгерская нефтегазовая компания MOL совместно владеют одним из крупнейших хорватских коммунальных предприятий, нефтегазовым концерном INA.

«Сообщение, которое я также направил представителям MOL, заключается в том, что INA планирует добыть 703 кубических миллиона природного газа в 2022 году, и весь этот добываемый в Хорватии газ должен по приемлемой цене поступать хорватским гражданам, учреждениям, больницам, детским. садам», – сказал министр после встречи с представителями MOL в Загребе, сообщает государственная телекомпания HRT.

Министр добавил, что правительство на следующей неделе примет решение, согласно которому хорватский газ будет поступать хорватским компаниям и гражданам.

На вопрос, означает ли это, что Загреб фактически запретит экспорт природного газа, Филиппович пояснил, что правительство официально прикажет INA продавать весь добываемый в Хорватии газ, хорватским гражданам, учреждениям и компаниям.

Филиппович также дал понять, что руководство INA больше не пользуется поддержкой правительства Загреба, поэтому генеральный директор INA Шандор Фасимон подал заявление об отставке.

Известно, что MOL является крупнейшим акционером INA с долей 49,08%, тогда как правительству Хорватии принадлежит чуть менее 45%. Два крупнейших акционера были вовлечены в несколько судебных баталий за последнее десятилетие.