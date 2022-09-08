Кандидатом в генсеки НАТО может стать вице-премьер Канады Христя Фриланд, у которой украинские корни

Вице-премьер Канады Христя Фриланд может стать одной из кандидатур на пост генерального секретаря НАТО после отставки нынешнего координатора Альянса Йенса Столтенберга.

Об этом сообщает "Лига.net" со ссылкой на CBC News.

Имя Фриланд вроде бы уже несколько месяцев упоминается в кругах международной обороны и безопасности как потенциальной преемницы Столтенберга, занимающего эту должность с 2014 года (он пробудет на ней до 2023 года). Источники в Брюсселе сообщили, что имя Фриланда «всплыло прошлой осенью».

Анонимные собеседники канала в НАТО говорят, что нынешний министр финансов Канады якобы находится в середине сильных кандидатов на пост генсека НАТО.

– Есть несколько очень квалифицированных женщин, которые были бы очень хорошими кандидатками. Кажется, женщина имеет определенный импульс стать следующим [генсеком], - сказал в августе чиновник НАТО.

7 сентября, когда Фриланд спросили об этом напрямую, она заявила, что у нее «уже есть две загруженные работы».

Летом 2021 года американское издание Politico написало о слухах в Брюсселе о том, что три бывших президента стран НАТО – Колинда Грабар-Китарович (Хорватия), Даля Грибаускайте (Литва) и Керсти Кальюлайд (Эстония) были среди главных претендентов на пост генсека2 году, но в результате было решено продлить мандат Столтенберга.