Украина ответила на белорусские маневры и начала свои военные учения в пограничных областях

В ответ на начало военных учений в Беларуси, которые стартовали там 8 сентября у границ с Украиной, ВСУ и другие подразделения начали собственные учения.

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, пишет «Громадське».

Он отметил, что вдоль границы с Украиной развернуто и выполняет задачи шесть батальонов ВС Беларуси. В белорусские командно-штабные учения привлекли органы управления воинских частей и подразделений западного оперативного командования.

В то же время Громов отметил, что на Волынском, Житомирском и Киевском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок войск ВС Беларуси.

– В ответ на указанное нами организован и в настоящее время продолжается комплекс учений в приграничных районах областей, граничащих с Беларусью, – отметил Громов.

К украинским учениям привлечены подразделения ВСУ во взаимодействии с подразделениями Нацгвардии, полиции и Государственной пограничной службы.