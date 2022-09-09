Северная Корея приняла закон о применении ядерного оружия – он делает ядерный статус «неотвратимым» и позволяет «превентивные» удары

Северная Корея приняла закон, закрепляющий право на применение превентивных ядерных ударов для самозащиты, что делает ее ядерный статус «неотвратимым» и запрещает какие-либо переговоры о денуклеаризации.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Ким Чен Ина.

По информации источника, парламент Северной Кореи, Верховная народная ассамблея, приняла закон в четверг, 8 сентября.

«Важнейшее значение законодательной политики по ядерному оружию состоит в том, чтобы провести непоправимый предел, чтобы не было никаких переговоров по нашему ядерному оружию», — сказал Ким Чен Ын в своей речи перед ассамблеей.

Северная Корея провозгласила себя ядерным государством еще в своей конституции, но новый закон выходит за рамки этого положения и определяет, когда именно можно использовать ядерное оружие. Речь идет, в частности, о случаях в ответ на атаку врага или прекращение его вторжения. Также он позволяет наносить превентивные ядерные удары, если будет обнаружена угроза неизбежного нападения с применением оружия массового поражения или нападения, направленного против «стратегических целей» страны.

Новый закон также запрещает обмен ядерным оружием или технологиями с другими странами.

Один из депутатов ассамблеи заявил, что закон станет "мощной юридической гарантией" для укрепления позиции Северной Кореи как государства, обладающего ядерным оружием, и обеспечит "прозрачный, последовательный и стандартный характер" ее ядерной политики.