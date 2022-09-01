Глава МИД Германии прибыла в Киев с неанонсированным визитом

В Киев с неанонсированным визитом прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок.

Это ее второй визит в Украину с начала полномасштабного вторжения россии, сообщает DW.

По словам Бербок, ее прибытие в Украину должно показать, что Германия будет продолжать поддерживать Киев «столько, сколько потребуется — доставкой оружия, а также гуманитарной и финансовой помощью».

Она также пояснила, что ее визит преследовал цель противостоять потенциальной усталости в Германии от войны рф против Украины.

– Мне понятно, что Путин делает ставку на то, что мы устали сочувствовать страданиям Украины. Он верит, что может разделить наши общества с помощью лжи и шантажировать нас снабжением энергией, — сказала Бербок.

По ее словам, расчет путина был ошибочным, «поскольку вся Европа знает, что Украина защищает мирный порядок».

Бербок приехала в Киев в сопровождении небольшой делегации. Она планирует встретиться, в частности, с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, хотя ее точный график держится в секрете из соображений безопасности.

В последний раз Бербок посещала Украину в мае — визит включал поездку в Бучу, где российские солдаты совершали массовые убийства и военные преступления.