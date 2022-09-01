Чарльз III провозглашен королем Соединенного Королевства

В Великобритании в субботу, 10 сентября, Совет по престолонаследию официально провозгласил Чарльза III (Карла III) новым королем Соединенного Королевства.

Об этом сообщает ВВС.

Прокламация была сразу же подписана (в порядке очередности) наследником престола принцем Уильямом, королевой-консортом Камиллой, лидером Палаты общин и лордом-председателем Совета Пенни Мордаунт, премьер-министром Британии Лиз Трасс и архиепископом Кентерберийским.

Все присутствующие кроме церемониймейстера одеты в черное или пурпурное - в знак скорби по усопшей королеве.

В первом ряду зрителей бывшие премьер-министры Великобритании - Джон Мейджор, Гордон Браун, Борис Джонсон, Дэвид Камерон, Тереза Мэй и Тони Блэр. Вместе с ними стоит лидер британской оппозиции, глава партии лейбористов Кир Стармер.

Тме временем, в Эдинбурге готовятся к прощанию с королевой Елизаветой II. Ожидается, что гроб будет перевезен из замка Балморал, где она умерла, в официальную королевскую резиденцию в Эдинбурге - Холирудский дворец, откуда в торжественной процессии его перевезут в собор Святого Эгидия. После этого собор откроют для прощания с королевой. А во вторник гроб перевезут в Лондон.