Встреча «Рамштайн» и ситуация на фронте: Президент Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 10 сентября, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

В нем приняли участие: министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Национальной гвардией Юрий Лебедь, командующий Силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, врио главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и его заместитель Роман Машовец.

В режиме видеосвязи к встрече присоединились начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования «Запад» Сергей Литвинов и командующий войсками Оперативного командования «Юг» Андрей Ковальчук.

В первую очередь участники заседания заслушали доклады командующих войсками оперативных групп по активным действиям сил обороны по деоккупации украинских территорий. По результатам были приняты соответствующие решения, в частности по обеспечению безопасности в освобожденных населенных пунктах.

Отдельное внимание было уделено итогам завершившейся накануне 5-й встречи Ukraine Defense Contact Group в формате «Рамштайн». Учитывая ситуацию на фронте, приобретает актуальность обеспечение сотрудничества с партнерами Украины в средней и долгосрочной перспективе.

Участники заседания также рассмотрели ситуацию с материально-техническим обеспечением украинской армии и определили насущные потребности сил обороны Украины.