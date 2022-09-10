Албания обвинила Иран в новой кибератаке после разрыва дипотношений

Албания сообщила о кибератаке на Систему общего информационного управления (TIMS), фиксирующую въезд и выезд в пунктах пропуска на границе.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Albanian Daily News.

«Еще одна кибератака, совершенная теми же агрессорами, осужденными дружественными к Албании странами, была совершена минувшей ночью против системы TIMS» - заявил премьер Албании Эдди Рама.

По его словам, Албания продолжает работу с союзниками по повышению защиты своих систем.

Министерство финансов США в пятницу объявило о санкциях против министерства разведки и безопасности Ирана и его руководителя Исмаила Хатиба в связи с причастностью к кибератаке на правительственные информационные системы Албании.

Напомним, в результате состоявшейся в июле мощной кибератаки на Албанию стали недоступны сайты парламента и офиса премьер-министра, а также e-Albania – правительственный портал, который используют все албанцы, а также иностранные жители и инвесторы для доступа к ряду государственных услуг.

Впоследствии стало известно, что хакерам удалось похитить, по крайней мере, часть переписки премьера.

Позже Албания разорвала дипломатические отношения с Ираном, когда премьер-министр Эди Рама обвинил Исламскую Республику в кибератаке и дал ее дипломатам 24 часа, чтобы закрыть посольство и покинуть страну.