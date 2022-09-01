«Свет победит»: Защитник Мариуполя «Орест» победил в парижском фотоконкурсе с серией фотографий из «Азовстали»

Находящийся в плену фотограф и защитник Мариуполя Дмитрий Казацкий победил в престижном фотоконкурсе в Париже – The Prix de la Photographie.

«Азовец» получил «золото» в категории press/war («пресса/война»), сообщают на официальном сайте фотопремии, пишет УП.Жизнь.

В общей категории Press («пресса») легендарная серия болезненных фотографий из «Азовстали» под названием The Light will win («Свет победит») авторства Казацкого заняла 2 место.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, воины полка «Азов» во второй раз становятся героями этой престижной премии.

«В прошлом году на этом конкурсе с их портретами победила украинская фотография Зоя Шу. За свою серию Цельность , выставка которой впервые в Украине состоялась именно в Мариуполе.

Таков символизм Мариуполя и «Азова». Всегда рядом. Всегда единственные. Ждем освобождения наших Героев. Всем сердцем с ними», – написал Андрющенко в Telegram.