Шмыгаль рассказал о планах Украины максимум за два года стать членом ЕС

Украина имеет амбициозные планы до конца этого года выполнить все семь условий, выдвинутых Европейской комиссией при предоставлении статуса кандидата, и перейти к переговорному процессу относительно членства в ЕС.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время состоявшейся в Киеве встречи Ялтинской европейской стратегии, передает Правительственный портал.

«Будем двигаться очень быстрыми темпами. Мы проанализировали, как другие страны проходили этот путь. Он занимал 5, 7, 8 лет. У нас есть амбиция максимум за два года пройти этот путь и реализовать нашу цель — быть полноценной частью Европейского Союза», - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что Украина отстояла свой цивилизационный выбор и будет продолжать движение на Запад.

«Основной вывод после двухсот дней этой кровавой войны – Украина победила стратегически. Мы победили в отстаивании своей свободы, нашей демократии. Мы победили в нашем стратегическом векторе в Европу. россия стратегически проиграла. Они остались в своей архаической советской модели существования со своей пропагандой, со своими имперскими амбициями, которые мы, очевидно, не дадим им реализовать», — отметил Премьер-министр.

Шмыгаль также поблагодарил Вооруженные силы и всех украинских военных, которые дают сегодня возможность говорить и планировать успешное европейское будущее Украины.

Напомним, Украина на 70% выполнила свои обязательства и хочет получить ясность по вступлению в ЕС, - вице-премьер.