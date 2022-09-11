«После победы Украина станет одной из самых мощных европейских наций», - президент Латвии

После победы в войне с Россией Украина станет одной из самых мощных европейских наций и важной составляющей европейского сообщества.

Об этом заявил на встрече Ялтинской Европейской Стратегии президент Латвии Эгилс Левитс, пишет "Зеркало недели".

- Я полностью убежден – после войны, после украинской победы – Украина станет одной из самых мощных европейских наций. Мы должны поддержать Украину, мы должны сделать свой вклад в победу. Это наше общее бремя, - отметил глава Латвии.

Президент подчеркнул, что будущий мир должен быть заключен на условиях Украины, а в его основу должны лечь нормы международного права, поэтому международное сообщество не имеет права подталкивать Украину к каким-либо переговорам или компромиссу.