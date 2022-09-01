«Лучшее место для переговоров с путиным – это поле боя», - Кулеба

Лучшее место для переговоров с президентом России Владимиром Путиным – поле боя.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Le Journal du dimanche, пишет «РБК-Украина».

– Президент Макрон имеет право решать, с кем говорить. Однако опыт нам показал, что лучшее место для обсуждений с Путиным – это поле боя, – заявил Кулеба.

По словам министра, телефонные переговоры с Путиным не приносят результатов из-за лжи главы Кремля.

- Я помню чрезвычайные усилия, которые Макрон предпринял перед войной, чтобы предотвратить конфликт. Не сработало. Ничего не указывает, что пути с тех пор изменил свое мнение или готов к переговорам, - отметил министр.

В то же время Кулеба добавил, что любая война завершается дипломатией. Важно лишь то, чтобы Украина сидела за столом переговоров в позиции победителя, а последнее как раз решается на поле боя.