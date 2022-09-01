Резников поблагодарил Австралию за бронетранспортеры Bushmaster, на которых ВСУ освобождают Харьковскую область

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12.09.2022 10:08

Министр обороны Алексей Резников заявил, что благодаря австралийским бронетранспортерам Bushmaster Силы обороны Украины вышли на реку Оскол и продолжают освобождать Харьковщину.

Об этом он написал в Twitter.

«Благодаря Bushmaster украинская армия вышла на реку Оскол и продолжает освобождать Харьковскую область», - написал министр обороны.

Резников отметил, что ради защиты свободы австралийские бронетранспортеры объехали полмира от Австралии до Украины.

Он поблагодарил министра обороны Австралии Ричарда Марлса, посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко и австралийцев за поддержку.

Стоит добавить, что российские оккупанты определили реку Оскол своей новой линией фронта в Харьковской области.

Фотофакт