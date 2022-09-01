Резников поблагодарил Австралию за бронетранспортеры Bushmaster, на которых ВСУ освобождают Харьковскую область

Министр обороны Алексей Резников заявил, что благодаря австралийским бронетранспортерам Bushmaster Силы обороны Украины вышли на реку Оскол и продолжают освобождать Харьковщину.
Об этом он написал в Twitter.
«Благодаря Bushmaster украинская армия вышла на реку Оскол и продолжает освобождать Харьковскую область», - написал министр обороны.
Резников отметил, что ради защиты свободы австралийские бронетранспортеры объехали полмира от Австралии до Украины.
Он поблагодарил министра обороны Австралии Ричарда Марлса, посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко и австралийцев за поддержку.
Для сохранения защитника Freedom, это положено по всему миру, от 🇦🇺 to the 🇺🇦. 19,300 km приблизительно Indian Ocean.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 11, 2022
Sept2022.Отправляйтесь "Бушмастером" #UAarmy came к Оскильской природе & настаивает на liberate Kharkiv region.
Thank you to @RichardMarlesMP 🇦🇺 people
Стоит добавить, что российские оккупанты определили реку Оскол своей новой линией фронта в Харьковской области.