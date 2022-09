Резников поблагодарил Австралию за бронетранспортеры Bushmaster, на которых ВСУ освобождают Харьковскую область

Для сохранения защитника Freedom, это положено по всему миру, от 🇦🇺 to the 🇺🇦. 19,300 km приблизительно Indian Ocean.

Sept2022.Отправляйтесь "Бушмастером" #UAarmy came к Оскильской природе & настаивает на liberate Kharkiv region.

Thank you to @RichardMarlesMP 🇦🇺 people