«Я не говорю с теми, кто выдвигает ультиматумы»: Зеленский заявил, что переговоры с путиным сейчас невозможны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас переговоры с президентом рф владимиром путиным невозможны.

Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста CNN.

- На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с российской стороны быть конструктивными. Что касается ультиматумов: мне неважно, кто выдвигает ультиматумы — он или кто-нибудь другой [в случае ухода путина с поста президента]. Это мой принцип: я не говорю с теми, кто выдвигает ультиматумы, — сказал президент Украины.

Зеленский заявил, что договор с россией может быть заключен после освобождения занятых рф украинских территорий.

- Все равно у России есть с нами граница, все равно это наш сосед с огромным населением, так что после деоккупации нашей страны нам придется жить с ними рядом как с соседями, — сказал он.

Напомним, по мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, лучшее место для переговоров с президентом россии владимиром путиным – это поле боя.