Армения обратилась к ОДКБ и россии за помощью

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ночью 13 сентября созвал заседание Совбеза по поводу обострения ситуации на границе с Азербайджаном.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пашиняна.



Сообщается, что, кроме членов Совета безопасности, в заседании принял участие президент республики Ваагн Хачатурян и президент Национального собрания Ален Симонян. На встрече обсуждались дальнейшие шаги по ситуации на границе с Азербайджаном.

«Принято решение об официальном обращении к Российской Федерации и Организации Договора о коллективной безопасности, а также в Совет Безопасности ООН с целью реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи по агрессии против суверенной территории Республики Армения», – говорится в сообщении.

Также Никол Пашинян провел телефонные переговоры с президентом россии владимиром путиным, Президентом Франции Эмануэлем Макроном и Госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как известно, между Азербайджаном и Арменией снова возобновился конфликт. Азербайджан применил ударные БПЛА в Горыском районе, пытаясь атаковать воинскую часть Капан на территории Армении. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

Напомним, ранее армия Азербайджана вошла в город Лачин, который почти 30 лет контролировала Армения, а с декабря 2020 года город был под военным контролем российских «миротворцев».