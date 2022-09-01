«Стимулируем цивилизованное рыболовство в Украине», – нардеп Гайду рассказал о реформе отрасли

Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политике дал старт реформе рыбной отрасли.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Депутаты рекомендовали к рассмотрению и принятию в сессионном зале правительственный законопроект №7616, который вносит ряд важных изменений в сферу рыбного хозяйства, промышленного рыболовства, охраны водных биоресурсов и аквакультуры.

— Предлагаемые основные идеи — это изменение механизма получения разрешений на рыболовство, распределения квот и лимитов, введение принципа декларирования и совершенствования арендных отношений. Также среди норм – прослеживание оборота рыбы, запуск открытых аукционов для покупки прав на отлов, мониторинг через запуск специализированной единой государственной электронной системы, – отметил председатель профильного комитета, народный депутат Александр Гайду.

По данным экспертов, сегодня объем теневого отлова рыбы в Украине - около 800 миллионов гривен. При этом официально лов рыбы за 30 лет сократился в 6 раз, а 80% потребляемой в Украине рыбы — это импорт. Следовательно, отрасль нуждается в неотложных изменениях.

— Несколько десятилетий рыбная отрасль в Украине оставалась в тени. Сегодня, когда часть наших водоемов и хозяйств в оккупации, нет права не использовать в полной мере возможности водных ресурсов. Ведь это не только стимулирование цивилизованного рыболовства, но и обеспечение безопасности страны, — добавил Александр Гайду.

Ранее сообщалось, что НКРЭКУ приняла постановление, дающее зеленый свет поставкам биометана в газотранспортную систему Украины. С соответствующим депутатским обращением в комиссию и правительство обращались члены комитета по вопросам аграрной и земельной политики. По словам главы комитета Александра Гайду, решение комиссии нужно аграриям, ведь именно отходы аграрного производства являются качественным сырьем для переработки в биогаз.