Токаев поддержал инициативу переименования столицы Казахастана из Нур-Султана обратно в Астану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддерживает инициативу депутатов парламента переименовать столицу страны из Нур-Султана обратно в Астану.

Об этом написал в Facebook пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.

«Президент проинформирован об этой инициативе депутатов, которые, в свою очередь, опирались на предложения, высказанные на встречах с населением, а также на многочисленные обращения граждан во время референдума. Предложение парламентариев с согласия главы государства включено в проект Конституционного закона», - сообщил Желдибай.

Пресс-секретарь президента Казахстана подчеркнул, что Токаев «считает историческим фактом решающую роль Нурсултана Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы». Президент считает, добавил он, что другие объекты, носящие имя Назарбаева, должны сохранить свои названия.

Напомним, столица Казахстана была переименована из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года после того, как соответствующее предложение Токаев выдвинул во время своей инаугурационной речи.

Имя Астана столица Казахстана носила с 1998 года. До этого город с 1992 года назывался Акмола и не был столицей, этот статус был у Алма-Аты (Алматы). До 1992 года Акмола носила имя Целиноград (с 1961 года), а еще ранее называлась Акмолинском.

Нурсултан Назарбаев был первым президентом Казахстана. Этот пост он занимал с декабря 1991 года по март 2019 года. Преемником Назарбаева стал Токаев. Назарбаев, оставив пост президента, продолжил возглавлять Совбез Казахстана, а его родственники сохранили руководящие должности.

В январе 2022 года в Казахстане произошли масштабные беспорядки, начавшиеся с протестов против повышения цен на газ. Для их подавления Токаев, в частности, пригласил вооруженные силы стран ОДКБ. На фоне беспорядков Назарбаева сместили с поста главы Совбеза, а его родственники лишились должностей в государственных и коммерческих структурах.