В россии задержали топ-менеджера авиазавода – говорят, шпионил в пользу Украины

Федеральная служба безопасности россии объявила, что задержала в Московской области директора по качеству неназванного авиационного завода, которого подозревают в государственной измене.

Об этом сообщают росСМИ.

По версии ФСБ, топ-менеджер завода, имевший допуск к технической документации с грифом «совершенно секретно», сфотографировал фрагменты чертежей деталей боевой авиационной техники, после чего передал их гражданину Украины, сотруднику «Одесского авиационного завода».

Подозреваемый арестован. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.