В россии не собираются объявлять полную или частичную мобилизацию, хотя публичные призывы уже идут

В россии пока не планируют объявлять полную или частичную мобилизацию, невзирая на значительные успехи Вооруженных сил Украины на востоке.

Об этом свидетельствует заявление пресс-секретаря президента рф Дмитрия Пескова

- Сейчас нет, об этом (мобилизацию - ред.) речь не идет, - заявил Песков.

Кроме того, по словам Пескова, россияне «консолидированы вокруг всех решений Путина», а критические высказывания о войне против Украины «должны оставаться в рамках закона».

Стоит отметить, что в то же время в публичном пространстве в россии на фоне побега российской армии из Харьковской области начали появляться призывы к мобилизации. К примеру, такое мнение высказал лидер компартии рф Геннадий Зюганов.

- Чем специальная военная операция отличается от войны? Военную операцию вы можете прекратить в любой момент. Войну вы прекратить не можете, она заканчивается либо победой, либо поражением. Я вас подвожу к мысли, что идет война, и проиграть ее мы не имеем права. Сейчас не нужно паниковать. Нужна полная мобилизация страны, нужны совсем другие законы, - заявил он на заседании фракции партии в госдуме рф.

Напомним, в россии продолжается кампания по скрытой мобилизации. Тем, кто подпишет контракт, обещают большое жалованье и общественное уважение.