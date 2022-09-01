В Германии оправдались, почему не поставляют в Украину танки Leopard

Танк Leopard Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт вновь отклонила требования о поставке Украине основных боевых танков Leopard, объяснив это тем, что еще ни одна страна не поставила БМП или танки западного производства.

Об этом сообщает Reuters.

- Пока ни одна страна не поставила боевые машины пехоты или основные боевые танки западного производства, – сказала Ламбрехт в Берлине.

- Мы договорились с нашими партнерами, что Германия не будет предпринимать такие действия в одностороннем порядке, – добавила она.

На это заявление отреагировала посол США в ФРГ Эми Гутман на своей странице в Твиттере. Она заявила, что хотя Штаты и ценят немецкую помощь Украине, однако каждое государство само выбирает, как усилить украинское войско.

Что касается политики Штатов, то она, по словам Гутмана, остается неизменной.

«США призывают всех союзников и партнеров как можно больше поддерживать Украину в борьбе с полномасштабной российской агрессией», - отметила Гутман.

Напомним, накануне премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина рассчитывает на получение от США танков «Абрамс», а от Германии – танков «Леопард-2».