В Германии компания самостоятельно отремонтировала 16 БМП Marder для Украины, но не может их отправить

Немецкая компания Rheinmetall самостоятельно отремонтировала 16 боевых машин пехоты Marder для Украины, однако не может получить лицензии на их отправку потенциальному получателю.

Об этом пишет ARD.

16 бронетранспортеров Marder из старых запасов Бундесвера обновили за собственные средства, но не могут получить лицензии на их экспорт от федерального правительства. Тем временем Rheinmetall уже начали обновление еще 14 Marder и в случае необходимости готовы восстановить еще 70 автомобилей из старых запасов.

Издание отмечает, что правительство Германии пока отказывается разрешить поставку в Украину бронетранспортеров западного образца или основных боевых танков, ссылаясь на отсутствие подобных соглашений с другими странами-партнерами, оказывающими военную поддержку Украине.

Боевая машина пехоты Marder, разработки и производства Rheinmetall, находится на вооружении германской армии с начала 1970-х годов. Базовая версия БМП вступила в 1971 году, после чего неоднократно модернизировалась и обновлялась.

С тех пор БМП получила защиту, новую электронику, включающую цифровую радиосвязь, новые прицелы, силовую установку и прочее.

Напомним, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт вновь отклонила требования о поставке Украине основных боевых танков Leopard, объяснив это тем, что еще ни одна страна не поставила БМП или танки западного производства.