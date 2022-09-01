Шольц призвал путина вывести войска из Украины и предупредил о последствиях

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал президент россии владимира путина вывести войска и предупредил, что любые дальнейшие шаги россии по наступлению на украинские территории не останутся без ответа.

Об этом идет речь в сообщении правительства Германии.

Президент россии владимир путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонные переговоры впервые с мая текущего года. Они продлились 90 минут. Темой стала ситуация на Украине, в том числе обстановка на Запорожской АЭС.

В разговоре Олаф Шольц призвал владимира путина найти дипломатическое решение конфликта с Украиной, как можно быстрее прекратить огонь, вывести войска с украинских территорий, а также уважать территориальную целостность и суверенитет Украины. По словам канцлера Германии, любые дальнейшие шаги россии по наступлению на украинские территории не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах.

Кроме того, канцлер Германии заявил про необходимость обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции. Он также подчеркнул важность зерновой сделки и призвал выполнять условия этого соглашения.

Напомним, президент россии и канцлер Германии говорили по телефону 13 мая, а 28 мая на их переговорах также присутствовал президент Франции Эмманюэль Макрон.