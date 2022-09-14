Вместо Рустема Умерова народным депутатом Украины стал Алексей Сивирин

Во вторник, 13 сентября, Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Алексея Сивирина от партии «Голос» вместо Рустема Умерова, возглавившего Фонд госимущества.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в своем Telegram.

В ведомстве уточнили, что Умеров написал заявление о сложении депутатских полномочий.

Также ЦИК рассмотрел постановление и признал следующего за очередностью Алексея Сивирина избранным народным депутатом.

Справка

Алексей Сивирин – финансист, старший бизнес-аналитик ООО «МакКинзи и Компания Украина». В 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9-го созыва от партии «Голос» (№21 в списке), но не был избран.