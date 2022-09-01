После успеха ВСУ кремль запросил переговоры, но Украина отказалась, – вице-премьер Стефанишина

Российские официальные лица просили Украину о возобновлении переговоров после успешного контрнаступления украинских сил, но Киев отказался.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в комментарии France 24.

Она рассказала, что в последние дни российские официальные лица обращались к Украине для возобновления переговоров, чтобы прекратить продвижение украинских сил.

Однако, как сообщила Стефанишина, у Украины больше рычагов влияния, и Киев начнет переговоры только после того, как достигнет своих военных целей.

Стефанишина убеждена, что временно оккупированные Донбасс и Крым вернутся под контроль Украины и призвала европейских лидеров ввести дополнительные санкции против россии.

Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас переговоры с президентом рф владимиром путиным невозможны.