Руководство Грузии может организовать всенародный референдум и задать на нем вопрос: хотят ли грузины войны с россией.

С таким заявлением 13 сентября на брифинге в офисе правящей партии «Грузинская мечта» выступил председатель партии Георгий Кобахидзе.

- Пусть народ скажет, хочет ли он открытия второго фронта в Грузии против России,— подчеркнул господин Кобахидзе.

И пообещал, что власти «будут действовать так, как скажет народ».

Политик выразил надежду на то, что грузинский народ «внесет ясность, согласен он с высказываниями украинских политиков о необходимости вовлечения Грузии в войну или с позицией властей своей страны».

Так Ираклий Кобахидзе ответил на заявление члена Верховной Рады Украины Федора Вениславского, который накануне посоветовал Грузии «предпринять конкретные шаги по освобождению Абхазии и Южной Осетии». Р

анее со схожими «советами» к Тбилиси публично обращались секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, а также советники руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович.

- Все они прямо говорили, что открытие второго фронта в Грузии очень желательно, — напомнил глава «Грузинской мечты» на том же брифинге.

Напомним, в апреле глава украинской делегации на переговорах с РФ, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия утверждал, что грузинское правительство продолжает предоставлять России услуги по обходу международных санкций.