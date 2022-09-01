В Балаклее и Граковом уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что по состоянию на данный момент стабилизационные мероприятия на освобожденных территориях завершены в районах общей площадью более 4 тысяч квадратных километров. Еще примерно на такой же освободившейся территории стабилизация продолжается. Выявляют остатки оккупационных войск, диверсионных групп, задерживают коллаборантов, возвращают полную безопасность.

Об этом шла речь в его вечернем обращении.

– Очень важно, что вместе с нашими войсками, с нашим флагом на деоккупированную территорию заходит и обычная нормальная жизнь. Например – в Балаклее, в Граковом уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев. За то время, когда мы просто не могли осуществить выплаты из-за оккупации. И все украинские пенсионеры на освободившейся территории получат выплаты. Украина всегда выполняет свои социальные обязательства перед людьми, – сообщил Глава государства.

Президент добавил, что пограничникам поручено обеспечить охрану государственной границы на участках на освобожденной территории.

- Еще раз благодарю всех наших бойцов, которые обеспечили такой масштабный и быстрый разгром оккупантов на территории Харьковской области! – добавил Владимир Зеленский.

Также Президент рассказал, что провел переговоры с директором Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой.