Армения и Азербайджан сообщили о десятках погибших солдат с обеих сторон

Армения и Азербайджан сообщили официальные данные о военнослужащих, погибших в ходе нового обострения на границе.

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что 50 азербайджанских военных погибли в результате обстрелов со стороны Армении. Среди погибших восемь были пограничниками, 42 – военнослужащими регулярной армии.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во время выступления в парламенте, что на стороне Армении не менее 49 погибших, причем это «число не окончательное».

В то же время, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не будет вмешиваться в вооруженный конфликт между Ереваном и Баку. Об этом сказано в заявлении секретаря организации Владимира Зайнетдинова.

ОДКБ посчитало применение военной силы неприемлемым. Конфликт надо решать только политико-дипломатическими методами и договоренностями, которые закреплены в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и россии от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, подчеркнул Зайнетдинов.

«Стороны высоко оценили посредничество России в прекращении огня на линии соприкосновения с утра 13 сентября. Секретариат и Объединенный штаб ОДКБ задействует механизмы для урегулирования ситуации после просьбы армянской стороны о помощи», - говорится в сообщении.

Отметим, что в тексте заявления нет ничего о вводе миротворцев ОДКБ в зону боевых действий.

В свою очередь, Президент Азербайджана Ильхам Алиев время оперативного совещание с руководством вооруженных сил страны заявил о том, что его военные достигли все имеющиеся на текущий момент цели на границе с Арменией.

- Провокации, совершенные ВС Армении на границе двух государств, предотвращены, а все соответствующие обязательства и задачи выполнены, — сказал Алиев.

Он также уточнил, что вооруженные силы Азербайджана пристально следят за обстановкой на границе с Арменией. Кроме того Алиев возложил всю ответственность за происходящее на руководство Армении.

Как известно, между Азербайджаном и Арменией снова возобновился конфликт. Азербайджан применил ударные БПЛА в Горыском районе, пытаясь атаковать воинскую часть Капан на территории Армении. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.