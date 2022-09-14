На прощание с королевой Елизаветой не пригласили представителей россии и беларуси

Великобритания не пригласила представителей россии, беларуси и Мьянмы на государственные похороны королевы Елизаветы II, которые состоятся в следующий понедельник, сообщил источник в Уайтхолле.

Об этом сообщает Reuters.

Великобритания вместе со своими западными союзниками стремится изолировать россию и ее союзницу на мировой арене с помощью экономических санкций и других мер в ответ на вторжение москвы в Украину. Мьянма и ее военная хунта, захватившая власть в 2021 году, также подверглись британским санкциям.

Похороны королевы Елизаветы в Лондоне посетят более 500 иностранных высокопоставленных лиц, причем приглашения были разосланы главам государств большинства стран, с которыми у Великобритании дипломатические отношения.

Множество мировых лидеров, от президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден до премьер-министров Канады, Австралии и Новой Зеландии, подтвердили участие в мероприятии, которое, вероятно, станет одним из крупнейших дипломатических собраний Великобритании за последние годы.

Напомним, в понедельник, 12 сентября, в Эдинбурге, столице Шотландии, началась церемония прощания с королевой Елизаветой II, умершей 8 сентября.