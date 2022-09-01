В россии признают поражение армии в Харьковской области, но пытаются отвести вину от путина, – ISW

Кремлевские чиновники и пропагандисты впервые с начала полномасштабного вторжения признали поражение российской армии на фронте. Теперь они активно обсуждают ее причины и всячески пытаются снять ответственность с владимира путина.

Об этом говорится в выводах американского Института изучения войны (ISW) за 13 сентября.

«Кремль признал свое поражение в Харьковской области, – говорится в выводах ISW. – В Кремле никогда не признавали, что Россия потерпела поражение вокруг Киева или, впоследствии, на острове Змеиный, рассматривая отступление из Киева как решение поставить приоритетом "освобождение" Донбасса, а выход с острова Змеиный – как "жест доброй воли". Министерство обороны России сначала предложило подобное объяснение российской неудачи в Харькове, утверждая, что российские силы отводят войска из Харьковской области для перегруппировки, но этот ложный нарратив натолкнулся на скорую и громкую критику в сети».

Теперь кремлевские чиновники и пропагандисты федеральных СМИ активно обсуждают причины поражения россии в Харьковской области, а их риторика очень изменилась. Все они сейчас работают над тем, чтобы «снять с путина любую ответственность за поражение» и переложить ее на «недостаточно информированных военных советников» из окружения российского диктатора.

В частности, активно обвиняют военных, которые не заметили концентрации украинских войск и техники и пренебрегли Telegram-каналами, которые предупреждали о неминуемом украинском контрнаступлении в Харьковской области.

«Признание Кремлем поражения на Харьковщине показывает, что Путин хочет и способен признать и даже принять поражение России по крайней мере при некоторых обстоятельствах и сосредоточиться на том, чтобы отвести вину от себя», – говорится в выводах американских аналитиков.

Как известно, российские официальные лица просили Украину о возобновлении переговоров после успешного контрнаступления украинских сил, но Киев отказался.