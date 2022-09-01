Украинские военные будут проходить обучение в Дании

Украина приняла предложение Дании об обучении украинских военнослужащих на датской земле.

Об этом заявил министр обороны Мортен Бёдсков во время визита в Киев, пишет Ekstra Bladet.

«Обучение будет проходить в Дании. Я не могу вдаваться в подробности, но в Дании будет проходить обучение украинских военнослужащих», — сказал Бёдсков.

В августе стало известно, что Дания отправит осенью в Великобританию 130 инструкторов для обучения украинских солдат.

В то же время от министра обороны Дании стало известно, что он предложил Украине, чтобы солдаты также могли обучаться на датской земле.

Министр не исключил, что военные могут прибыть в Данию до конца года

«Дания является одной из стран, где будет проходить обучение, и есть другие европейские страны, которые также начали деятельность по обучению», - сказал он.

Министр добавил, что Дания имеет «многолетний опыт подготовки украинской обороны». Так было, например, в Украине с 2015 года до российского вторжения 24 февраля.

Ранее сообщалось, что создана возможность для подготовки украинских солдат на полигонах в Польше.