Минобороны Азербайджана и Армении обвинили друг друга в возобновлении обстрелов

Азербайджан и Армения в среду, 14 сентября, обменялись взаимными обвинениями в обстрелах.

Заявление сторон опубликованы официальными лицами.

Так, Ереван обвинил Баку в применении артиллерии, дальнобойного оружия и БПЛА для обстрелов городов на юго-востоке Армении. Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян заявил в Facebook, что азербайджанские войска якобы открыли интенсивный огонь в направлении населенных пунктов Сотка, Горис и Джермук на юго-востоке Армении из артиллерийских орудий и крупнокалиберного оружия.

Он сообщил, что «боевые действия продолжаются».

В свою очередь минобороны Азербайджана заявило, что в ночь с 13 на 14 сентября и сегодня утром вооруженные силы Армении, вновь нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, подвергли минометному и артиллерийскому обстрелу подразделения Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском и Лачинском направлениях.

«Наши подразделения, дислоцированные в указанных направлениях, принимают адекватные ответные меры. В настоящее время позиции Азербайджанской Армии периодически подвергаются обстрелу. Наши подразделения принимают надлежащие ответные меры», - говорится в сообщении.

Как известно, между Азербайджаном и Арменией снова возобновился конфликт. Азербайджан применил ударные БПЛА в Горыском районе, пытаясь атаковать воинскую часть Капан на территории Армении. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

По состоянию на вечер 13 сентября обе стороны сообщили о десятках погибших солдат.